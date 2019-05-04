شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موقف جيرالدو من المشاركة أمام النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد في الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم، المقرر لها في السابعة مساء غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب تعافى تمامًا من أي آلام في الرأس، بعد تعرضه للإصابة في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

ويعلن لاسارتي عقب نهاية المران المسائي اليوم قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التي تقام غدا على استاد بتروسبورت.