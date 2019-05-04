شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يسعى للتتويج محليًا وأفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه كان حريصًا على توفير كافة سبل الراحة للفريق الأول لكرة القدم قبل السفر إلى تونس، لخوض مباراة العودة أمام النجم الساحلي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور النهائي.

وأشار رئيس الزمالك، خلال تواجده ضيفًا ببرنامج «الزمالك اليوم»، إلى أنه يثق في الجهاز الفني للفريق، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، وأمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، ولاعبي الفريق، وقدرة الفريق على تقديم مباراة جيدة.

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ووجه رئيس الزمالك الشكر للشعب التونسي وإدارة النجم الساحلي على الاستقبال الطيب لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، وتذليل جميع الصعوبات.

وكشف مرتضى منصور أن الكلام عن تجديد عقد كريستيان جروس سابق لأوانه، في ظل خوض مباريات متتالية محليًا وأفريقيًا، والمطلوب التركيز في جميع اللقاءات.

وأوضح رئيس الزمالك أن كل ما يهمه حاليًا هو الفوز في المباريات المقبلة محليًا وأفريقيًا من أجل التتويج.

وأضاف مرتضى منصور: الزمالك يمتلك جميع المقومات للتتويج بجميع البطولات، متمنيًا أن يحالف التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة.