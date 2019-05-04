شكرا لقرائتكم خبر عن صوّت لـ«صلاح».. نجم ليفربول يترشح لجائزة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ترشح الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر إبريل بتصويت الجمهور، من رابطة اللاعبين المحترفين.

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وسجل الملك المصري أربعة أهداف في 4 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر إبريل، مما ساعد في الحفاظ على آمال تحقيق اللقب للريدز.

ويواجه صلاح منافسة من لوكاس ديني، أيوزي بيريز، سيرجيو ريكو، جيمي فاردي وبرناردو سيلفا.

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