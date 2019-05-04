مازيمبي ضد الترجي.. هل ينهى حامل اللقب عقدة لوبومباشى؟

يحلم نادي الترجي التونسى بحجز بطاقة التأهل إلى نهائى دوري ابطال افريقيا عندما يحل ضيفاً على مازيمبى الكونغولي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بمدينة "لوبومباشى" فى "إياب" نصف النهائى.

ويسعى الترجى "حامل اللقب" لكسر العقدة بتحقيق الفوز الأول على مازيمبي فى عقر داره على مدار تاريخ مواجهات الفريقين.

وخاض الترجى 4 مباريات أمام مازيمبى بمدينة "لوبومباشى" لم يتذوق خلالها طعم الانتصار، وخسر فى ثلاث مباريات أبرزها الهزيمة القاسية بخماسية نظيفة فى نهائى نسخة 2010 من مسابقة دورى ابطال افريقيا بينما تعادل في مباراة وحيدة.

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وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بملعب "رادس" انتهت بفوز الترجى بهدف دون مقابل، ويكفى "حامل اللقب" التعادل السلبى فى مباراة اليوم لبلوغ نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما يحتاج مازيمبي لتحقيق التأهل الفوز بهدفين دون مقابل.

وضمت قائمة الترجي لمباراة اليوم كلاً من: معز بن شريفية – علي الجمل – رامي الجريدي -سامح الدربالي – إيهاب المباركي – أمين المسكيني – أيمن بن محمد – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – فوسيني كوليبالي – فرانك كوم – غيلان الشعلالي – سعد بقير – بلال الماجري- آدم الرجايبي – لوكوزا – أنيس البدري – يوسف البلايلي – ياسين الخنيسي – محمد علي الجويني.

ويفتقد الترجي لجهود اللاعب الليبي حمدو الهوني بسبب الإصابة التى ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، بينما يغيب عن صفوف مازيمبى لاعبه شونجو بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الذهاب.