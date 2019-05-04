صاروخ صلاح الأفضل لليفربول في أبريل

اختير الهدف الذي سجله النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول في شباك تشيلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز 2 ـ 0 ضمن المرحلة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل أهداف فريقه خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك تشيلسي في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في 14 أبريل / نيسان، وقد اختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه على الإنترنت.

وجاء الهدف الذي سجله صلاح في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 ـ 1 في الخامس من أبريل / نيسان، في المركز الثاني.

وتلاه في المركز الثالث هدف جيورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي في المباراة، التي انتهت بفوز ليفربول 2 ـ 0 في 21 أبريل / نيسان.