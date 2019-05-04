من نجوم الدوري الإنجليزي إلى محمد صلاح: الريال أفضل من برشلونة

أصبح مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني الشغل الشاغل لجماهير الكرة المصرية بالتحديد، بعدما قدم موسمين مذهلين مع الريدز نجح خلالهما في تحطيم العديد من الأرقام القياسية مع جوائز فردية بالجملة، لكن دون تحقيق أي لقب على المستوى الجماعى مع فريقه العريق.

ومع اقتراب نهاية الموسم وتبخر حلم ليفربول في التتويج بالدوي أو دوري الأبطال وبالتزامن مع تقارير أكدت وجود أزمة بين الفرعون ويورجن كلوب مدرب الفريق، تحدثت تقارير صحفية عن اهتمام ريال مدريد بضمه من ناحية، ورغبته في الانتقال إلى برشلونة ومزاملة ليونيل ميسي من ناحية أخرى، فضلا عن اعترافه في حوار تليفزيوني قبل رحيله عن المقاولون العرب وبداية مشواره الاحترافي عن اعجابه بفريق برشلونة وأنه أحد مشجعيه.وقبل تحديد مستقبل نجم ليفربول، حرصنا في "سوبر كورة" على مراجعة الصفقات التي أبرمها ريال مدريد وبرشلونة مع نجوم الدوري الإنجليزي لتخمين نسبة نجاح الفرعون خاصة وأن الخطوة التالية لأفضل عناصر البريميرليج تكون باتجاه الليجا، وجاءت تلك الصفقات كالتالي..

ريال مدريد

قدم الحارس البلجيكي موسمًا سيئًا مع ريال مدريد تزامنًا مع موسم كارثي للنادي الملكي عقب رحيل رونالدو وزيدان، وم عودة زيزو طالب برحيله مع الاعتماد على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بطل أوروبا في آخر 3 مواسم، لكن إجمالا يصعب الحكم على تلك الصفقة بعد موسم يعد من أسوأ مواسم الفريق عبر تاريخه.

المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو كان بديلا في مانشستر يونايتد واستمر على حلاه عند انتقاله إلى ريال مدريد ولم يقدم أي إضافة للنادي الملكي.

أثار جاريث بيل ضجة كبيرة في كرة القدم بشكل عام بعدما انتقل بمقابل مادي فلكي من توتنهام إلى ريال مدريد، وتوسم فيه الجميع خيرًا أن يشكل ثنائية فتاكة مع كريستيانو رونالدو ويصبح خليفة النجم البرتغالي لكنه خالف كل التوقعات وعانى من إصابات متكررة وبشكل عام لم يحقق المطلوب منذ انتقاله للملكي.

يعد لوكا مودريتش من أهم صفقات ريال مدريد في السنوات العشر الأخيرة بعدما تألق مع الملكي وقاده للعديد من الألقاب وأعاد التوازن لوسط الريال وكلل مجهوداته في النهاية بفوزه بعدة جوائز فردية رفيعة كأفضل لاعب في العالم وأوروبا وينهى هيمنة رونالدو وميسي على الجوائز الفردية الكبيرة.

حرص البرتغالى جوزيه مورينيو على ضم النجم الغانى على سبيل الإعارة خلال موسم 2012 – 2013، مستغلا علاقته القوية معه، بعد تألقه تحت قيادته خلال تواجد السبيشال وان مع البلوز، وخاض اللاعب خلال هذا الموسم 35 مباراة، سجل هدفان وصنع هدف.

انضم المدافع البرتغالى لصفوف ريال مدريد، بناء على توصية من المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، ونجح اللاعب فى تكوين ثنائي قوى مع مواطنه بيبى فى خط دفاع الفريق الملكى بجانب سيرجيو راموس، وخاض مع الفريق 77 مباراة وسجل 3 أهداف.

تعاقد ريال مدريد مع المهاجم التوجولى فى يناير عام 2011، لمدة 6 أشهر، وخاض مع المرنجى 22 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 8 أهداف، وتوج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على برشلونة فى النهائي 2 – 1، لكنه لم يكن مؤثرًا في هجوم الريال وتواجد على مقاعد البدلاء معظم فترة الإعارة.

وصل النجم البرتغالى إلى ريال مدريد كأغلى صفقة فى التاريخ وقتها، ومضى مع الفريق 9 مواسم قبل أن يرحل إلى فريق يوفنتوس الصيف الماضى، وخاض مع الفريق 438 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالهم 450 هدفا، وتوج بـ15 لقبا مع الفريق.

انضم نجم خط الوسط الإسبانى لصفوف فريق ريال مدريد عام 2009، وأصبح عنصرا رئيسيا فى صفوف الفريق الملكى، وخاض مع المرنجى 236 مباراة بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف، وتوج مع الفريق بـ5 ألقاب.

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انضم المدافع الإسبانى لصفوف ريال مدريد عام 2009، واستمر مع الفريق 7 مواسم، خاض خلالهم 233 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف، وتوج مع الفريق بـ8 ألقاب.

وبالنسبة إلى صفقات برشلونة من الدوري، جاءت كالتالي..

تحول من نجم ليفربول الأول إلى لاعب عادي خلال موسم ونصف مع العملاق الكتالوني، ويعانى للاحتفظ بمكانه في التشكيل الأساسي، لكنه حقق العديد من الألقاب التى حُرم منها مع الريدز، وإجمالا يمكن القول أن ما حققه في موسم ونصف لم يكن على قدر الطموحات عند انتقاله بهذا المقابل المادي الكبير.

لويس سواريز من ليفربول 2014 (82 مليون يورو)

تألق بشكل كبير وحافظ على مكانه أساسيا منذ انتقاله في 2014 وشكل ثلاثي هجومي من أفضل الثلاثيات في تاريخ برشلونة مع ميسي ونيمار قاد الفريق للثلاثية التاريخية في 2015.

توماس فيرمايلين من ارسنال 2014 (19 مليون يورو)

لم يجد مكانه في التشكيل الأساسي وخرج إعارة إلى روما وتعرض لعدة إصابات حرمته من الظهور بشكل منتظم مع الفريق.

ألكسندر سونج من ارسنال 2012 (19 مليون يورو)

لاعب وسط واعد تحول إلى لاعب عادي حتى تخلص منه النادي بالمجان إلى روبن كازان في 2016 وأعاره قبل نهاية عقده إلى وست هام.

فابريجاس من ارسنال 2011 (34 مليون يورو)

قائد أرسنال عاد إلى المكان الذى تخرج منه لكنه لم ينجح في حجز مكانا بوسط الملعب التاريخي للبلوجرانا الذى كان يضم تشافي وإنييستا وبوسكيتس ورحل بعد 3 مواسم إلى تشيلسي.

ماسكيرانو من ليفربول في 2010 (20 مليون يورو)

أحد أهم صفقات برشلونة في العشر سنوات الأخيرة وتحول من لاعب وسط إلى قلب دفاع وحقق كل الألقاب مع الفريق حتى رحيله في 2018.