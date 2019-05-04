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صحف ألمانيا تنشغل برحلة خاميس السرية إلى برشلونة

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تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم السبت، حيث جاء على رأسها الرحلة السرية لخاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ، إلى مدينة .

وخرجت صحيفة "WAZ" بعنوان "فافر يؤمن الآن باللقب مجددًا"، في إشارة لعودة أمل لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، في نيل لقب البوندسليجا بعد تعثر بايرن ميونخ، في الجولة الماضية.

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بينما قالت صحيفة "بيلد" عبر موقعها الإلكتروني: "رحلة سرية إلى برشلونة"، حيث نشرت صورة لوصول خاميس رودريجيز، لاعب المعار لبايرن ميونخ، إلى المدينة الإسبانية في زيارة سرية.


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أما صحيفة "Stuttgarter Nachrichten" فطرحت تساؤلًا على أندرياس بيك، لاعب شتوتجارت، بشأن مدى تحلي لاعبي الفريق بالعقلية الصحيحة، في ظل تقهقره في جدول الترتيب واحتلاله المركز 16.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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