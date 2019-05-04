صراع الهدافين يشعل نهاية الدوري الإنجليزي

سلطت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية الضوء على الصراع المحتدم لحصد جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" مع تبقى مباراتين على نهاية البطولة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدوري الإنجليزى برصيد 21 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد عن زميله النجم السنغالى ساديو مانى وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى، وبفارق هدفين على أوباميانج مهاجم أرسنال.

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وقالت الصحيفة، "فى الموسم الماضى حصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبى بعدما سجل 32 هدفاً فى 36 مباراة، لكن مهاجم ليفربول يواجه تحدياً صعباً هذا الموسم نحو الاحتفاظ بجائزة للموسم الثانى على التوالى، لاسيما أنه يتفوق بفارق هدف وحيد على سيرجيو أجويرو وساديو مانى وهدفين على أوباميانج".

وأضافت الصحيفة، "مع تبقى جولتين على نهاية مسابقة الدوري الإنجليزى يمكن أن يحدث أى شىء فى سباق الحصول على لقب الهداف، لاسيما أن أجويرو بإمكانه أن يسجل هدفاً أو اثنين مع مانشستر سيتى أمام ليستر سيتى بعد غد الاثنين".

وسجل محمد صلاح "هدفين" وساديو مانى مثلهما فى فوز ليفربول على هدرسفيلد تاون بخماسية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".