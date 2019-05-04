برشلونة يفاضل بين جريزمان ونجم آرسنال

قال تقرير صحفي، اليوم السبت، إن برشلونة يفاضل بين ضم الفرنسي، أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، وأحد نجوم آرسنال، في الميركاتو الصيفي المقبل.

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن البارسا يسعى لتدعيم هجومه بأحد اللاعبين، جريزمان أو مواطنه ألكسندر لاكازيت.

وأشارت إلى أن اهتمام البلوجرانا بضم جريزمان، أمر معلن للجميع منذ الموسم الماضي.

وسينخفض الشرط الجزائي في عقد لاعب الروخي بلانكوس، خلال الصيف المقبل، من 200 مليون يورو إلى 120 مليونًا.

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وكشفت الصحيفة أن لاكازيت يثير أيضًا اهتمام برشلونة، خاصةً أن إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي، يعرف مهاجم الجانرز جيدًا.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن لاكازيت تنطبق عليه الشروط، التي يبحث عنها برشلونة في الصفقة الجديدة، لا سيما أنه يعيش حالة كبيرة من التألق، في الموسم الحالي، كما توج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في آرسنال.

وأشارت إلى أن قيمة صفقة لاكازيت، ستتراوح بين 65 و70 مليون يورو، لكن برشلونة يسعى لتخفيضها، عن طريق عرض بعض اللاعبين على الجانرز، مثل أندريه جوميز أو صامويل أومتيتي.