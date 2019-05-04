نجم لايبزيج يعترف بالفشل الدفاعي

اعترف لوكاس كلوسترمان، مدافع لايبزيج الألماني، بأن فريقه لم يدافع بالشكل المطلوب، خلال المباراة التي تعادل فيها (3/3) مع مضيفه ماينز، اليوم الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني (بوندسليجا).
وقلب ماينز تأخره بهدفين نظيفين، إلى تعادل ثمين (3/3)، ليحرم لايبزيج من تحقيق انتصاره السابع على التوالي في المسابقة، وكذلك من الفوز الثامن على التوالي، في المباريات التي خاضها خارج ملعبه.
وقال كلوسترمان، الذي سجل هدفي التقدم للايبزيج، في الدقيقتين 20 و32: "في النهاية، تبدو نقطة التعادل لاذعة".
وأضاف: "افتقدنا الطاقة، التعادل مزعج، لكننا لم ندافع بالشكل المطلوب".
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