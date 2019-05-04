بول ميرسون: لا تلوموا صلاح.. كلوب يتحمل مسئولية الخسارة من برشلونة

رفض بول ميرسون لاعب أرسنال السابق إلقاء اللوم على محمد صلاح بسبب إهدار فرصة التسجيل أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن الخسارة مسئولية يورجن كلوب.
وقال ميرسون في مقاله عبر صحيفة "ديلي ستار" الانجليزية: "إذا تمكن صلاح من تسجيل الفرصة التي سنحت له، ربما يكون هدفًا خارج الأرض لا يقدر بثمن."
وتابع: "ليفربول بالنسبة لي خارج البطولة، لكن لا تلوموا صلاح، تكتيك كلوب هو الذي كلف الفريق الهزيمة، فقط أتمنى ألا يكون لهذا الأمر تأثيرًا على الفريق في الدوري."
وأضاف: "لا يمكنهم تجاوز تأثير ما حدث في دوري أبطال أوروبا أثناء اللعب أمام نيوكاسل، أتمنى أن يتمكنوا من تحقيق الفوز لأنهم إذا فشلوا سينتهي سباق المنافسة على اللقب."
ويلعب ليفربول أمام نيوكاسل مساء السبت في الدوري، قبل مواجهة برشلونة الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال ويحتاج إلى الفوز 4-0 من أجل التأهل للنهائي.
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