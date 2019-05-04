رونالدو يسجل رقمًا فريدًا في ديربي تورينو

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، فريقه من خسارة لقاء الديربي الذي جمع البيانكونيري بغريمه تورينو، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وتقدم تورينو بالهدف الأول عن طريق ساشا لوكيتش في الدقيقة 18، قبل أن ينجح رونالدو في معادلة النتيجة برأسية متقنة بحلول الدقيقة 84.

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن رونالدو بهدفه في مرمى تورينو، تمكن من إحراز 100 هدف بالرأس، في مسيرته الكروية.

يشار إلى أن كريستيانو وصل إلى الهدف رقم 21 هذا الموسم ببطولة الدوري الإيطالي، ليصبح على بُعد هدفين من متصدر جدول ترتيب الهدافين، فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا، صاحب الـ23 هدفًا.