يوفنتوس يحسم الجدل حول مستقبل أليجري

كشف التشيكي بافل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، عن مستقبل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق.

وقال نيدفيد، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "بالتأكيد أليجري سيبقى معنا العام المقبل، لديه عقد مع النادي وسيستمر. مؤخرًا رأيت المدرب ويشعر بالراحة، سيكون هناك لقاء مع الرئيس أندريا أنييلي بمجرد انتهاء الموسم".

وحول لقاء الديربي أمام تورينو، صرح نيدفيد "لم أر أبدًا أي كراهية في ديربي تورينو، إنها مواجهة بين فريقين قويين للغاية، الأمر كله يتعلق بكرة القدم".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مستقبل أليجري داخل جدران السيدة العجوز غير معروف، في ظل فشل المدرب في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وودع البيانكونيري منافسات دوري الأبطال، من الدور ربع النهائي عقب الهزيمة أمام أياكس أمستردام الهولندي، بنتيجة (3-2) في مجموع المباراتين.