مانشيني: كلوب وبوكيتينو مصيرهما القتل في إيطاليا

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن الثنائي ماوريسيو بوكيتينو، ويورجن كلوب، مدربي توتنهام وليفربول على الترتيب، كان مصيرهما القتل لو كانا يعملان في إيطاليا.

ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية تصريحات مانشيني، الذي قال: "نحن نعلم أن هناك مبالغة دائمًا في إيطاليا".

وأضاف: "دعونا نذكر بوكيتينو على سبيل المثال، فقد قضى 5 سنوات مع توتنهام، ورغم امتلاكه لفريق رائع، إلا أنه لم يحصد أي لقب. وينطبق الأمر نفسه على كلوب".

وأردف: "أعتقد أنه لو كان كلوب وبوكيتينو يعملان في إيطاليا، كانا سيقتلان، لأنهما لم يحصدا أي لقب مع فريقيهما منذ تعيينهما. هناك مدربون (في إيطاليا) يتعرضون للانتقادات رغم تتويجهم بالألقاب".

ويتولى كلوب تدريب الريدز منذ عام 2015، لكنه فشل حتى الآن في الفوز بأي لقب، والحال نفسه مع بوكيتينو، الذي يتواجد مع السبيرز منذ 2014.

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وخسر كلوب آخر 6 نهائيات وصل إليها، سواء مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند أو بعد وصوله لليفربول، آخرها الخسارة على يد ريال مدريد الإسباني (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

ويملك المدربان فرصة أخيرة لنيل لقب هذا الموسم، في ظل تواجدهما حتى الآن في نصف نهائي دوري الأبطال، رغم خسارتهما في جولة الذهاب.

وسقط توتنهام في ملعبه 1-0 على يد أياكس الهولندي، بينما تعرض ليفربول لخسارة ثقيلة خارج أرضه أمام برشلونة الإسباني (0-3).

ويتصارع ليفربول أيضًا مع مانشستر سيتي على الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل جولتين على النهاية، إذ يتقدم الأخير بفارق نقطة واحدة.