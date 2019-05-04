الفيصلي يحسم لقب الدوري الأردني

قاد أحمد العرسان، الفيصلي، لحسم لقب دوري المحترفين الأردني، بعدما أحرز هدفا منح به فريقه فوزا ثمينا على البقعة (1 ـ 0)، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، بإستاد عمان الدولي، ضمن الجولة 21 وقبل الأخيرة للبطولة.

وأحرز العرسان هدف الفوز بالدقيقة 69، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 50 نقطة ويحسم اللقب للمرة 34، فيما بقي البقعة بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

شوط سلبي

وجاءت البداية حذرة، فكل فريق عمل على تأمين مناطقه الدفاعية والبحث عن خطف هدف يربك حسابات منافسه.

وبدأ البقعة، في الكشف عن أطماعه الهجومية، خاصة وأن الفوز يعني بقائه في دوري المحترفين رسميا.

وأرسل أبو دعابيس، كرة عرضية لم يحسن معتز ياسين، الإمساك بها لتسقط أمام أبو كبير، لكن دفاع الفيصلي تدخل بالوقت المناسب.

ولم يكن حارس البقعة أنس بني طريف، أفضل حالاً، حيث ارتقى للامساك بكرة عرضية سقطت منه وتحولت لركنية.

وحاول الفيصلي مع مضي الوقت البحث عن التسجيل، معولاً على تواجد الجبارات وبني عطية والعرسان وعبد الرحمن، لكنه وجد صعوبة في عملية الاختراق، فبقي المهاجم السيفي بلا تمويل وبعيداً عن الخطورة.

وتألق حارس البقعة في التصدي لمحاولة مهدي علامة الذي استقبل عرضية العجالين وسدد بقوة، فيما مرت رأسية بني عطية بجوار المرمى.

وتعرض البقعة لضربة قوية بإصابة حارس مرماه بني طريف ليتم الدفع بعمر الشطرات.

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وزاد الفيصلي، من ضغطه الهجومي أملاً بالتسجيل، لكنه عانى من التسرع حيث تعددت الكرات المقطوعة، لينتي الشوط بالتعادل السلبي.

هدف الحسم

وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو الفيصلي لمناطق البقعة، وسدد علامة كرة قوية حولها الشطرات لركنية.

ونابت العارضة عن الشطرات، في التصدي لتسديدة العرسان، قبل أن يشارك فراس جمعة في تشكيلة البقعة بدلاً من أبو دعابيس.

وتعرض البقعة لضربة جديدة، بإصابة لاعبه أبو كبير، ليتم الدفع ببسام دلدوم ويستنفد بالتالي كافة تبديلاته بوقت مبكر.

وأرسل حداد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتتهادى أمام العرسان الذي أطاح بها فوق المرمى.

وفي الدقيقة 69، توج الفيصلي محاولاته بهدف السبق، بعدما تبادل العرسان الكرة مع السيفي، وسدد كرة قوية سكنت شباك الشطرات.

وحاول الفيصلي البحث عن هدف التعزيز لكنه وجد صعوبة في اختراق دفاع البقعة.

ونشطت المحاولات الهجومية للبقعة في الدقائق الأخيرة لكنه عانى من التسرع، ليخرج الفيصلي بفوز ثمين 1-0.