فالفيردي يحشد الشباب.. ومران خاص لسواريز

أجرى برشلونة، مساء اليوم الجمعة، مرانه الأخير استعدادًا لمواجهة مضيفه سيلتا فيجو، غدًا، في إطار منافسات الجولة الـ36 من الليجا.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا، أشرك في المران كل اللاعبين المتاحين، عدا رافينيا المُصاب.
وقام لويس سواريز بتدريبات خاصة، بعد المباراة الكبيرة التي قدمها ضد ليفربول (3-0)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو.
وشارك في المران أيضًا، لاعبو فريق الشباب "واجي، أوريول بوسكيتس، ريكي بويج، أبل رويز، كلادو".
وقد يُسافر بعضهم مع البارسا لخوض اللقاء، حيث يعتزم فالفيردي المداورة، وإراحة العديد من العناصر التي ستلعب إياب نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء المقبل، على ملعب أنفيلد.
وكان برشلونة قد توج بلقب الليجا، في الجولة الماضية، بعد الفوز على ليفانتي (1-0)، حيث يعتلي الصدارة برصيد 83 نقطة، بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الخامس عشر، برصيد 37 نقطة.
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