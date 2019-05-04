ميلان يفرض عقوبة كبيرة على باكايوكو

قرر نادي ميلان الإيطالي، توقيع عقوبة كبيرة على الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب وسط الروسونيري، على خلفية تأخره عن حضور تدريبات الفريق، يوم الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، أن ميلان قرر معاقبة اللاعب الفرنسي على سلوكه الأخير بالتأخر عن التدريبات، مشيرا إلى أن الروسونيري فرض عليه غرامة قدرها 90 ألف يورو.

وكان فيدريكو باستوريلو، وكيل أعمال باكايوكو، قد كشف عن أن أزمة وقود تسببت في تعطل اللاعب على الطريق، حيث لم يكن لديه البنزين الكافي في السيارة للوصول إلى مقر التدريبات.

وتشير تقارير صحفية إلى أن ميلان لا ينوي شراء باكايوكو، والمُعار إلى الروسونيري من تشيلسي الإنجليزي، في ظل الأزمات المتعددة للاعب في الفترة الأخيرة، أبرزها قضية السخرية من فرانشيسكو أتشيربي، مدافع لاتسيو، بجانب تأخره عن حضور التدريبات.

ويحتل ميلان المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.