رونالدو وكين يقودان هجوم يوفنتوس بديربي تورينو

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة تورينو، في لقاء الديربي، اليوم الجمعة، في الجولة 35 من الدوري الإيطالي.

وتوج البيانكونيري بلقب الاسكوديتو رسميًا في الجولة 33 عقب فوزه على فيورنتينا، فيما يبحث تورينو عن الفوز للحفاظ على آماله في التواجد بالمربع الذهبي المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل تورينو المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الرابع.

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وجاءت التشكيلة الرسمية للمباراة كالتالي:

يوفنتوس: تشيزني، كانسيلو، بونوتشي، كيليني، دي تشيليو، كوادرادو، بيانيتش، ماتويدي، بيرنارديسكي، كريستيانو رونالدو ومويس كين.

تورينو: سيريجو، جليسون بريمر، نيكولاس نكولو، إتزو، دي سيلفيستري، ميتي، رينكون، لوكيتش، إنسالدي، بيرينجور وبيلوتي.