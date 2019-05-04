بورتو يصدر بيانا بشأن كاسياس

غادر الإسباني إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، وحدة الرعاية المركزة التي أودع بها بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة الأربعاء الماضي، وتتطور حالته بشكل جيد، حسبما أعلن النادي البرتغالي.

وقال نادي بورتو في بيانه إن كاسياس "يخضع للعناية المتوسطة حاليا وإن جميع مؤشراته الحيوية تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف النادي أن الحارس كان في حالة جيدة وأظهر روح الدعابة المعتادة منه.

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وأودع الحارس الإسباني في مستشفى 'CUF' بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة يوم الأربعاء الماضي خلال تدريبات الفريق، ولذا خضع لقسطرة في القلب.

وكانت الصحفية الإسبانية سارا كاربونيرو، زوجة كاسياس، قد قالت إن زوجها سيغادر المستشفى خلال أيام ومن المحتمل أن يكون ذلك يوم الإثنين المقبل.

وانضم كاسياس إلى بورتو في عام 2015 وجدد عقده مع النادي مؤخرا، وذلك بعد أن قضى 16 موسما مع ريال مدريد، الذي توج معه بلقب الدوري الإسباني 5 مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.