لاكازيت لاعب الموسم في آرسنال

فاز الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم آرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، بجائزة لاعب الموسم في الفريق اللندني.

ووفقًا للحساب الرسمي لآرسنال على "تويتر"، فإن لاكازيت فاز بجائزة أفضل لاعب، بعد استفتاء أجراه النادي عبر موقعه الإلكتروني.

وحقق لاكازيت 35% من الأصوات، فيما وُزعت النسبة المتبقية على لاعبين آخرين.

وانضم لاكازيت إلى آرسنال قادمًا من ليون الفرنسي، قبل موسمين، لكنه تألق بشكل كبير هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة، في كل المسابقات.

وساهم الفرنسي أمس في فوز آرسنال على ضيفه فالنسيا (3-1)، لحساب ذهاب نصف نهائي اليوروبا ليج، مسجلًا هدفين، ليضع الجانرز قدمًا في المباراة النهائية.

ويحتل الفريق اللندني المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 66 نقطة، متخلفًا بنقطتين عن غريمه تشيلسي، صاحب المركز الرابع.