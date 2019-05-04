شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك .. جروس يستعين بزيزو فى اليمين لغلق جبهة النقاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إلى غلق الجبهة اليمنى فى الجانب الدفاعى بعدما ظهر الظهير الأيمن حمدى النقاز بمستوى متواضع أمام نظيره النجم الساحلى التونسى فى مباراة الذهاب. ويستعين جروس بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيمن فى مباراة الاياب أمام النجم الساحلى، فى مباراة غدًا الأحد، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية فى مدينة سوسة . Advertisements ويدفع السويسرى بزيزو على حساب إبراهيم حسن فى التشكيل الأساسى لمعاونة الدولي التونسي حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض لغلق الجبهة اليمنى فى الدفاع علاوة على أنه يجيد الأدوار الهجومية ، حيث يجيد زيزو فى الشق الدفاعى بمساندة زملائه . وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين الأحد الماضى، فى برج العرب، بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ويتأهل الزمالك مباشرة حال الفوز يأو التعادل بأى نتيجة .

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