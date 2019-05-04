شكرا لقرائتكم صالة أكتوبر الدولية تستضيف نهائيات كأس مصر لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام نهائيات كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 يومى 16 ، 17 مايو الجارى فى صالة أكتوبر الدولية ، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج ، وطلائع الجيش مع الجزيرة يوم 16 فى قبل النهائى .

على أن يقام دور النهائى فى اليوم التالى 17 مايو على نفس الصالة لتحديد البطل و صاحب البرونزية بعد أن حسم الزمالك لقب الدورى بالفوز على الأهلى فى ختام المسابقة على نفس الصالة بنتيجة 21 / 18 .

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