شكرا لقرائتكم صالة أكتوبر الدولية تستضيف نهائيات كأس مصر لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام نهائيات كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 يومى 16 ، 17 مايو الجارى فى صالة أكتوبر الدولية ، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج ، وطلائع الجيش مع الجزيرة يوم 16 فى قبل النهائى .
على أن يقام دور النهائى فى اليوم التالى 17 مايو على نفس الصالة لتحديد البطل و صاحب البرونزية بعد أن حسم الزمالك لقب الدورى بالفوز على الأهلى فى ختام المسابقة على نفس الصالة بنتيجة 21 / 18 .
كانت هذه تفاصيل خبر صالة أكتوبر الدولية تستضيف نهائيات كأس مصر لكرة اليد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.