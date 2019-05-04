شكرا لقرائتكم الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعداد لمواجهة النجوم بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الأهلي معسكرا مغلقا بعد المران المسائي المقرر مساء اليوم السبت والذى يختتم به استعداداته لمواجهة النجوم، فى الدورى العام ، فى السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام، مع إعلان لاسارتي المدير الفني قائمة المباراة.

ويلقى لاسارتى محاضرة فيديو على اللاعبين داخل المعسكر لشرح خطة المباراة والتكليفات الخاصة من خلال استعراض نقاط الضعف والقوة فى فريق النجوم .

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ويواجه الأهلي النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.