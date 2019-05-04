شكرا لقرائتكم الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعداد لمواجهة النجوم بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدخل الأهلي معسكرا مغلقا بعد المران المسائي المقرر مساء اليوم السبت والذى يختتم به استعداداته لمواجهة النجوم، فى الدورى العام ، فى السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام، مع إعلان لاسارتي المدير الفني قائمة المباراة.
ويلقى لاسارتى محاضرة فيديو على اللاعبين داخل المعسكر لشرح خطة المباراة والتكليفات الخاصة من خلال استعراض نقاط الضعف والقوة فى فريق النجوم .
ويواجه الأهلي النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعداد لمواجهة النجوم بالدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.