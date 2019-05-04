شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للنجوم ولاسارتى يعقد محاضرة بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، مساء اليوم السبت، استعداداته لمواجهة النجوم، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام، ويدخل الأحمر معسكراً مغلقاً بعد المران المسائى اليوم، وعقب إعلان مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق قائمة المباراة.

ويلقى الجهاز الفنى للأهلى محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين داخل معسكر الفريق، وتشهد مراجعة بعض الأمور الفنية المتعلقة بخطة المباراة وتحديد التكليفات الخاصة باللاعبين من خلال استعراض لقطات مجمعة لمباريات المنافس الأخيرة فى الدورى.

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ويلتقى الأهلي مع النجوم فى السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار منافسات مسابقة الدورى العام.