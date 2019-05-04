شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: سنقاتل أمام الاتحاد السكندرى لتعويض إخفاقات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عطية صابر، مدرب الإسماعيلى، صعوبة مواجهة الاتحاد السكندرى، مشددا فى الوقت ذاته على أن الجميع سيقاتل من أجل الصعود للدور المقبل بالبطولة.

ويلتقى الدراويش منافسه الفريق السكندرى على ملعب المقاولون العرب فى الدور ربع النهائى لبطولة كأس مصر غدا الأحد.

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وأضاف صابر، فى تصريحات صحفية، ”الجميع لديه إصرار كبير على تحقيق الصعود واستعادة النتائج الإيجابية مجددا، والتى ستعطى اللاعبين دفعة قوية لتعويض النتائج المخيبة فى الدورى”.

وتابع مدرب الإسماعيلى، ”الفريق المنافس مميز يضم لاعبين على مستوى عال فى كافة الخطوط ويقودهم جهاز فنى محترم لكننا حرصنا على مشاهدة التسجيلات لرصد نقاط القوة للعمل على ايقافها والضعف من اجل استغلالها فى ارباك حساباته”.

واختتم صابر تصريحاته قائلا، ”حرصنا على استغلال الفترة الماضية فى التعامل نفسيا مع اللاعبين وحثهم على التألق فى بطولة الكأس وطى صفحة الدورى مؤقتا”.