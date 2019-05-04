شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الشامى يستقيل من البلدية والمجلس يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع مصطفي الشامي امين صندوق نادي بلدية المحلة والمشرف العام علي الكرة عن الاستقالة التي تقدم بها من مجلس ادارة النادى وذلك عقب الجلسة التى جمعته بمجلس إدارة النادى، والتي رفض فيها المجلس استقالة الشامى من منصبه كأمين لصندوق النادى.

وشهد اجتماع مجلس ادارة بلدية المحلة ضغوطا من المحاسب مصطفي السامولي رئيس النادي علي الشامي لسحب الاستقالة التي تقدم بها بسبب حاجة النادي لجهوده خلال المرحلة المقبلة في الوقت الذي قام عدد كبير من موظفي النادي بالضغط علي الشامي لسحب الاستقالة التي تقدم بها وهو ما استجاب له الشامي الذي وجه الشكر للمحاسب مصطفي السامولي رئيس نادي البلدية واعضاء المجلس علي تمسكهم بوجوده بمجلس ادارة النادي مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقة في نادي البلدية بالشكل الذي يليق بأعضاء الجمعية العمومية للنادي الاكبر داخل مدينة المحلة .