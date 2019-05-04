شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يدرس غلق جبهة النقاز بـ"زيزو" فى موقعة النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، الدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز الجناح الأيمن أمام النجم الساحلى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا الأحد بإياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

يأتى ذلك لرغبة جروس فى الدفع بزيزو على حساب إبراهيم حسن فى التشكيل الأساسى بالمواجهة المقبلة أمام النجم لمعاونة الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض لغلق تلك الجبهة فى الجانب الدفاعى مع الأدوار الهجومية لهما، حيث يجيد زيزو الشق الدفاعى بصورة حيدة.

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلى التى أقيمت بينهما الأحد الماضى فى برج العرب انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط تسجيل أهداف لحسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية.