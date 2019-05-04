شكرا لقرائتكم خبر عن صالة أكتوبر الدولية تستضيف نهائيات كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف صالة أكتوبر الدولية نهائيات كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 يومى 16 و17 مايو الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الأهلى مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الجزيرة يوم 16 فى قبل النهائى، قبل أن يقام دور النهائى فى اليوم التالى على نفس الصالة لتحديد البطل وصاحب البرونزية.

يذكر أن الزمالك حصل مؤخرا على لقب الدورى بالفوز على الأهلى فى ختام المسابقة على نفس الصالة بنتيجة 21 / 18.