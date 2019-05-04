من هنا متابعة رابط مباراة الوداد وصن داونز بدون تقطيع وعرض لأخبار المباراة ومشاهدة حصرية

الآن نقدم معكم الرابط الخاص بمشاهدة مباراة كرة القدم بين الوداد وصن داونز، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد، ونرحب بالتعليقات ونقوم بالرد عليها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب على ملعب “الأمير مولاي عبدالله” بفوز الوداد بهدفين مقابل هدف ، ليتطلع أبناء فوزي البنزرتي للتأهل للنهائي.

وتأهل الوداد بطل عام 2017، على حساب حوريا كوناكري الغيني بالفوز عليه 5-0 في ربع النهائي، بينما أطاح صن داونز بالأهلي المصري بنتيجة 5-1 في نفس الدور.

Advertisements

ويتطلع أبناء المدرب التونسي فوزي البنزرتي لتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب في جنوب إفريقيا لحين بطاقة النهائي الإفريقي.

وسبق للفريقين أن تواجها في دور المجموعات حيث حقق الوداد الفوز في المغرب بهدف للاشيء، وانتصر صن داونز بهدفين مقابل هدف على ملعبه.