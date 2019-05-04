بث حصري لمباراة الترجي ضد مازيمبي الكونغولي اليوم عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

لقاء ناري بين فريقي مازيمبي والترجي ، الغربان الكونغولية سوف تدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة خاصة ان لقاء العودة علي ارضها ووسط جماهيرها وسوف تحاول استغلال نتيجة مباراة الذهاب لصالحها ، اما حامل اللقب عن النسخة الماضية سوف يحاول الدفاع عن لقبه ويلعب علي الفوز في هذا اللقاء خاصة وان نتيجة لقاء الذهاب كانت هدف مقابل لاشىء نتيجة غير مطمئنة لفريق الدم والذهب وبالطبع سوف يلعب علي التأمين الدفاعي واللعب علي الهجمة المرتدة لاحراز هدف يربك فريق مازيمبي .

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم السبت 4 من مايو من دورى ابطال افريقيا 2019 , في اياب الدور قبل النهائى من دورى ابطال افريقيا في تمام الساعه الثالثة بتوقيت القاهره بملعب مازيمبي , يعرض على قناة Bein Sports HD2 .

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد مازيمبي والترجي التونسي في لقاء ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا اليوم فى اياب نصف النهائى والتي ستكون في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة و الرابعة بتوقيت الرياض .

مباراة مازيمبي والترجي التونسي

والآن تعرف علي موعد مشاهدة مباراة مازيمبي والترجي التونسي :

المباراة

مازيمبي والترجي التونسي

البطولة

دورى ابطال افريقيا

الموعد

04/05/2019

التوقيت

الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة

قنوات العرض

Bein Sports HD2