عرض الرابط الخاص بمباراة كرة القدم بين الترجي ومازيمبي عودة نصف نهائي دوري الابطال على بي إن سبورت

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة مازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي، والتي ستنطلق في تمام الثالثة من عصر اليوم، السبت، بمدينة “لوبومباشي” فى “إياب” نصف نهائي البطولة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب “رادس”، إنتهت بفوز الترجي بهدف دون مقابل، ويكفي حامل اللقب التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا، بينما يحتاج مازيمبي لتحقيق التأهل الفوز بهدفين دون رد.

ويعد الترجي حامل لقب النسخة الماضية، هو الفريق الوحيد من بين الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي لمسابقة دوري ابطال افريقيا الذي صعد بعد فوزه على منافسه في مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.

حيث تغلب بنتيجة 3 / 2 على شباب قسنطينة بالجزائر، قبل أن يكرر تفوقه ويفوز بنتيجة 3 / 1 في مباراة العودة بملعب رادس في تونس، بينما نجح مازيمبي في إنهاء مغامرة سيمبا التنزاني ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

افضلة نادي الترجي في تسجيل هدف في مباراة الذهاب، ويسعى للتعادل من أجل الوصول للنهائي، بينما نادي مازيمبي يمتلك أفضلية المباراة على أرضه ووسط جماهيره، وفي حالة الفوز بأكثر من هدف يتأهل مازيمبي مباشرة للنهائي.