ليفربول يتمسك بأمل التتويج بالدوري أمام نيوكاسل

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يتمسك ليفربول بأمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي عندما يرحل لمواجهة نيوكاسل اليوم السبت.. حيث يبحث عن تحقيق الانتصار في آخر جولتين وانتظار تعثر مانشستر سيتي في أي لقاء

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل نيوكاسل نظيره ليفربول على ملعب سانت جيمس بارك في تمام الساعة 8:45 مساء، ويحتل نيوكاسل بقيادة مدربه رافا بينيتز المركز الـ13 برصيد 42 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 11 مباراة والتعادل في 9 لقاءات والخسارة في 16 لقاء، وبدوره يحتل ليفربول بقيادة يورجين كلوب المركز الثاني برصيد 91 نقطة جمعها من خلال الفوز في 28 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مواجهة وحيدة.

المواجهات المباشرة لم يتعرض نيوكاسل سوى لهزيمة وحيدة على ملعبه أمام ليفربول في آخر 7 مواجهات بينهما في الدوري على ملعب سان جيمس بارك، وكانت بسداسية نظيفة في شهر أبريل من عام 2013، وحقق الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاءين. وخسر ليفربول 10 مباريات خارج ملعبه أمام نيوكاسل في البريميرليج، ولم يخسر



لم يتعرض نيوكاسل سوى لهزيمة وحيدة على ملعبه أمام ليفربول في آخر 7 مواجهات بينهما في الدوري على ملعب سان جيمس بارك، وكانت بسداسية نظيفة في شهر أبريل من عام 2013، وحقق الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاءين. المواجهات المباشرةلم يتعرض نيوكاسل سوى لهزيمة وحيدة على ملعبه أمام ليفربول في آخر 7 مواجهات بينهما في الدوري على ملعب سان جيمس بارك، وكانت بسداسية نظيفة في شهر أبريل من عام 2013، وحقق الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاءين. وخسر ليفربول 10 مباريات خارج ملعبه أمام نيوكاسل في البريميرليج، ولم يخسر خارج ميدانه أمام فريق أكثر من نيوكاسل سوى مانشستر يونايتد بـ16 هزيمة وتشيلسي بـ14 هزيمة وتوتنهام بـ12 هزيمة. نيوكاسل

حقق نيوكاسل الفوز في 6 مباريات من آخر 7 لقاءات خاضها على ملعبه في الدوري، وسجل هدفين على الأقل في كل مباراة من الست التي فاز بها، وكان الاستثناء الوحيد الفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف الشهر الماضي. نيوكاسلحقق نيوكاسل الفوز في 6 مباريات من آخر 7 لقاءات خاضها على ملعبه في الدوري، وسجل هدفين على الأقل في كل مباراة من الست التي فاز بها، وكان الاستثناء الوحيد الفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف الشهر الماضي. وحقق نيوكاسل الانتصار في آخر 4 مباريات خاضها على ملعبه في شهر مايو، وسجل في تلك المباريات 13 هدفًا، واهتزت شباكه بهدف وحيد. ومع ذلك، يخشى نيوكاسل خسارة المباراة العاشرة على ملعبه في الدوري هذا الموسم، وحينها سيتكبد أكبر عدد من الهزائم على أرضه في موسم واحد، منذ أن خسر 10 مباريات في موسم 1988- 1989. وإهتزت شباك نيوكاسل هذا الموسم بـ45 هدفًا، وهو سابع أقوى خط دفاع في الدوري هذا الموسم، ومع ذلك سكنت شباك الفريق 13 هدفًا من ضربات رأسية كثاني أكثر فريق تهتز شباكه بأهداف من ضربات رأس في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلف هيدرسفيلد بـ14 هدفًا. ولم يحقق مدرب نيوكاسل رافا بينيتز أي انتصار في 5 مواجهات سابقة في الدوري أمام ليفربول، حيث تعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، ويخشى المدرب الإسباني اليوم خسارة المباراة رقم 100 له في الدوري الإنجليزي. Advertisements ويعول نيوكاسل في مباراة اليوم على لاعبه أيوزي بيريز الذي سجل 7 أهداف في آخر 7 مباريات لعبها في الدوري، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في المباريات الـ33 التي سبقت تلك المباريات السبع في جميع المسابقات. ليفربول

نجح ليفربول في الفوز بآخر 7 مباريات على التوالي في الدوري، وسجل الريدز في تلك المواجهات 20 هدفًا، واهتزت شباك الفريق بـ5 أهداف. ليفربولنجح ليفربول في الفوز بآخر 7 مباريات على التوالي في الدوري، وسجل الريدز في تلك المواجهات 20 هدفًا، واهتزت شباك الفريق بـ5 أهداف. ويمر ليفربول بأطول سلسلة من المباريات المتتالية دون هزيمة في الدوري طوال تاريخه، محققًا الانتصار في 11 مباراة والتعادل في 4 لقاءات. وبإمكان ليفربول إنهاء الموسم في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يحققه فريق يحتل المركزز الثاني في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وسيتخطى رقم ريال مدريد القياسي بـ96 نقطة في موسم 2009- 2010. وفي حال حقق ليفربول الانتصار اليوم، فسيعادل رقمه القياسي السابق بالفوز في 13 مباراة خارج ميدانه في موسم واحد بالدوري، وهو الرقم الذي تحقق تحت قيادة رافا بينيتز بالذات في موسم 2008- 2009. وسجل ليفربول 16 هدفًا هذا الموسم من ضربات رأسية أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي. وصنع الظهير الأيسر أندرو روبرتسون 11 هدفًا في الدوري هذا الموسم، ويبتعد بهدف وحيد من أن يصبح أكثر مدافع في تاريخ البريميرليج صناعة للأهداف في موسم واحد. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:

بورنموث X توتنهام الساعة 1:30 ظهرًا. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي:بورنموث X توتنهام الساعة 1:30 ظهرًا. وست هام X ساوثهامبتون الساعة 4:00 عصرًا.



وولفرهامبتون X فولهام الساعة 4:00 عصرًا. كارديف سيتي X كريستال بالاس الساعة 6:30 مساء.

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