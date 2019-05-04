انت الان تتابع نصف نهائي أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الترجي التونسي
يحل فريق الوداد البيضاوي المغربي ضيفًا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بمدينة "الرباط" المغربية، انتهت بفوز الوداد البيضاوي بنتيجة (2-1)، ويكفي بطل المغرب التعادل السلبي للعبور إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يكفي صن داونز الفوز بهدف دون مقابل. كما يستضيف مازيمبي الكونغولي منافسه الترجي التونسي بمدينة "لوبومباشي" في مباراة الإياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في نفس توقيت مباراة الوداد وصن داونز الجنوب إفريقي.
ويهدف الترجي إلى خطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد فى لقاء الذهاب على ملعب "رادس" السبت الماضي. وكان فريق الترجي التونسي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، على حساب فريق النادي
ويهدف الترجي إلى خطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، بعد أن حقق الفوز بهدف دون رد فى لقاء الذهاب على ملعب "رادس" السبت الماضي.
وكان فريق الترجي التونسي قد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، على حساب فريق النادي الأهلي بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب (3-0) ليتوج بالبطولة بمجموع المباراتين (4-3) في عام مئويته.القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي:
beIN SPORTS HD 4
Arena Sport 5 HD Cro
beIN SPORTS HD 1
Arena Sport 4 HD Cro
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