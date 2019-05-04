انت الان تتابع نائب رئيس برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:على الزيني ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص

محمد صلاح

كشف جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن ناديه لم يوقع مع ماتياس دي ليخت، لاعب فريق أياكس الهولندي، حتى الآن، مثلما نشرت بعض التقارير الصحفية. وقال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «دي ليخت لم يوقع لبرشلونة، لا أعرف من أين أتوا بأخبار توقيعه؟.. نمتلك مدافعين كبار، مثل جيرارد بيكيه، أحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وكذلك لينجليت، و أومتيتي، و توديبو.. أما فيما يخص دي ليخت، سنتحدث مع المدير الرياضي في نهاية الموسم، ولن نتحدث عن دي ليخت تحديدًا، ولكن حول كل ما يخص الفريق واحتياجاته».

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وبسؤاله عن رحيل إيفان راكيتيتش، من فريق برشلونة خلال المرحلة المقبلة، رد نائب رئيس نادي برشلونة قائلا: «راكيتيتش لديه عقد مع برشلونة، لقد جددناه العام الماضي، إنه لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة للفريق». وانتقل نائب رئيس برشلونة للحديث عن إمكانية ضم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، وقال: «نحب