انت الان تتابع نائب رئيس برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:على الزيني ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ ص
محمد صلاح
كشف جوردي ميستري، نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن ناديه لم يوقع مع ماتياس دي ليخت، لاعب فريق أياكس الهولندي، حتى الآن، مثلما نشرت بعض التقارير الصحفية. وقال في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «دي ليخت لم يوقع لبرشلونة، لا أعرف من أين أتوا بأخبار توقيعه؟.. نمتلك مدافعين كبار، مثل جيرارد بيكيه، أحد أفضل المدافعين في العالم، إن لم يكن الأفضل، وكذلك لينجليت، و أومتيتي، و توديبو.. أما فيما يخص دي ليخت، سنتحدث مع المدير الرياضي في نهاية الموسم، ولن نتحدث عن دي ليخت تحديدًا، ولكن حول كل ما يخص الفريق واحتياجاته».
وبسؤاله عن رحيل إيفان راكيتيتش، من فريق برشلونة خلال المرحلة المقبلة، رد نائب رئيس نادي برشلونة قائلا: «راكيتيتش لديه عقد مع برشلونة، لقد جددناه العام الماضي، إنه لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة للفريق». وانتقل نائب رئيس برشلونة للحديث عن إمكانية ضم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، وقال: «نحب
وبسؤاله عن رحيل إيفان راكيتيتش، من فريق برشلونة خلال المرحلة المقبلة، رد نائب رئيس نادي برشلونة قائلا: «راكيتيتش لديه عقد مع برشلونة، لقد جددناه العام الماضي، إنه لاعب رائع ومهم للغاية بالنسبة للفريق».
وانتقل نائب رئيس برشلونة للحديث عن إمكانية ضم بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، وقال: «نحب بوجبا أيضًا، لكن ليس كل لاعب نحبه يأتي إلى برشلونة.. أنا أحب بوجبا كثيرًا، لا يمكننا التشكيك في إمكانياته، لكن يمكننا قول الشيء نفسه عن محمد صلاح، أو إيدين هازارد، هؤلاء نجوم على مستوى عالمي».
واختتم ميستري، حديثه، قائلًا: «ليس كل اللاعبين العالميين الذين أحبهم يأتون إلى برشلونة، ما يتعين علينا القيام به، هو التأكد من أن لاعبينا الحاليين سعداء للغاية».
كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.