ياكيني.. أشعل مونديال 1994 ومات بمرض عقلي

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٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
رشيدي ياكيني
هو واحد من أبرز اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة النيجيرية بشكل خاص، والكرة الإفريقية بشكل عام، وُلد في كادونا يوم 23 أكتوبر من عام 1963، وبدأ مسيرته الكروية في الدوري النيجيري في أندية كادونا وشونج ستارز وأبيولا بابيز قبل أن يرحل إلى الدوري الإيفواري عبر بوابة "أفريكا سبورتس"، ويخوض تجربة الاحتراف في الدوري البرتغالي في نادي فيتوريا سيتوبال، وحظي معه بأفضل اللحظات في مسيرته، وتوج بلقب هداف الدوري البرتغالي في موسم 1993- 1994 برصيد 21 هدفًا، ليرحل بعدها إلى أولمبياكوس اليوناني لمدة عام واحد، وتنقل بعدها بين العديد من الأندية.
وحظي ياكيني بمسيرة دولية مميزة من خلال تسجيل 37 هدفًا في 85 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 1994 و1998، وقاد النسور الخضر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، وشارك في أولمبياد سيول 1988. وسيظل احتفاله بالهدف الذي سجله في منتخب بلغاريا في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية راسخًا
وسيظل احتفاله بالهدف الذي سجله في منتخب بلغاريا في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية راسخًا في الأذهان، حين احتضن الشباك وأخذ يُحدثها بعد تسجيل الهدف.
وتوج ياكيني بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 1993، وقد عُرف عنه تدينه الشديد والتزامه بتعاليم الدين الإسلامي، إذ كان يذهب إلى المسجد بعد انتهاء التدريبات طيلة مسيرته الكروية، كما عرف عنه تواضعه وعدم حبه وسائل الإعلام، وهو ما جعله يعيش بعيدًا عن الأضواء بعد إعلانه الاعتزال، حتى أُعلن في الرابع من مايو 2012 عن مفارقته الحياة نتيجة مرض عقلي نادر، عن عمر لم يصل إلى الخمسين.
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