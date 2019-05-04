انت الان تتابع ياكيني.. أشعل مونديال 1994 ومات بمرض عقلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

رشيدي ياكيني

هو واحد من أبرز اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة النيجيرية بشكل خاص، والكرة الإفريقية بشكل عام، وُلد في كادونا يوم 23 أكتوبر من عام 1963، وبدأ مسيرته الكروية في الدوري النيجيري في أندية كادونا وشونج ستارز وأبيولا بابيز قبل أن يرحل إلى الدوري الإيفواري عبر بوابة "أفريكا سبورتس"، ويخوض تجربة الاحتراف في الدوري البرتغالي في نادي فيتوريا سيتوبال، وحظي معه بأفضل اللحظات في مسيرته، وتوج بلقب هداف الدوري البرتغالي في موسم 1993- 1994 برصيد 21 هدفًا، ليرحل بعدها إلى أولمبياكوس اليوناني لمدة عام واحد، وتنقل بعدها بين العديد من الأندية.

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وحظي ياكيني بمسيرة دولية مميزة من خلال تسجيل 37 هدفًا في 85 مباراة دولية، وشارك في كأس العالم 1994 و1998، وقاد النسور الخضر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، وشارك في أولمبياد سيول 1988. وسيظل احتفاله بالهدف الذي سجله في منتخب بلغاريا في مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية راسخًا