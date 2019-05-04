انت الان تتابع هنبقى نغمات على الهواتف..تصريحات جديدة لرئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس القلعة البيضاء: «عملنا أغنية للزمالك وهتبقى نغمات للهواتف وده الفرق بينا وبين شركة الاتصالات اللي طلعت الزمالك واحدة ست.. وفيه تجاهل غريب لكل اللي باعمله من إنجازات»

هاجم رئيس نادي الزمالك، إحدى شركات الاتصالات الراعية لغريمه اللدود الأهلي، بسبب ما بدر منها، خلال الإعلان الدعائي للقلعة الحمراء، عقب حصولها على رعاية الفريق الأحمر لمدة 4 سنوات، وقال رئيس الزمالك، خلال لقائه ببرنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «المحور» إنه ليس من الطبيعي ما فعلته شركة الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك استفزازات واضحة خلال الإعلان، مضيفًا: «عملنا أغنية للزمالك وهتنزل تبقى نغمات للهواتف، وده الفرق بينا وبين شركة الاتصالات اللي طلعت نادي الزمالك واحدة ست».

وأكد رئيس القلعة البيضاء، خلال حديثه، أنه مستعد لأي طلب من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، خاصة في نظام الإعارات، لافتا إلى أنه سينفذ أي طلب تطلبه تلك الأندية، وسيسهل مهمة خروج لاعبي الزمالك التي لا يريدها الجهاز الفني للفريق بقيادة كرستيان جروس خلال الموسم المقبل. كما علق رئيس

وأكد رئيس القلعة البيضاء، خلال حديثه، أنه مستعد لأي طلب من أندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، خاصة في نظام الإعارات، لافتا إلى أنه سينفذ أي طلب تطلبه تلك الأندية، وسيسهل مهمة خروج لاعبي الزمالك التي لا يريدها الجهاز الفني للفريق بقيادة كرستيان جروس خلال الموسم المقبل.

كما علق رئيس الزمالك، على دعوته لحضور نهائي بطولة كأس زايد، رغم أن ناديه لم يكن طرفا في المباراة التي جمعت بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي، في نهائي البطولة الذى أقيم على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات، وتوج بها الفريق التونسي بعد تغلبه على منافسه بهدفين مقابل هدف.

وقال رئيس القلعة البيضاء، إنه سعيد بدعوة صديقه تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مالك نادي بيراميدز، والاستقبال الحافل من جانب دولة الإمارات، بالإضافة إلى لقائه مع محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي.

وأضاف رئيس الزمالك: «الأمر اللي يزعلني إن الواحد يلاقي التقدير دا من الناس اللي مش من البلد، واللي من البلد مايبعتوش دعوة ليا لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية، رغم أني رئيس الزمالك، وكنت رئيسا للجنة الأندية لمدة 4 سنوات كاملة».

وواصل رئيس القلعة البيضاء: «هما مابعتوش ليا دعوة عشان خاطر إيقاف الاتحاد الإفريقي يعني؟ طب أنا قابلت أحمد أحمد في الإمارات، ودار بيننا حوار وترحاب شديد، وعلى فكرة قرار إيقافي كان من عمرو مراد فهمي، وهو كان على صلة وطيدة مع رئيس العقوبات بالكاف، لذلك صدر هذا القرار ضدي».

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وتابع رئيس الزمالك: «فيه تجاهل غريب من وسائل الإعلام لكل اللي باعمله من إنجازات وللثورة الإنشائية داخل النادي، فريق الكرة شارك في بطولة السوبر المصري السعودي، وتم استقبالنا بشكل محترم للغاية، وفزنا باللقب بعد فوزنا على الهلال السعودي، وتم تجاهل الأمر من قبل وسائل الإعلام».

كما أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الحديث عن تجديد تعاقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، أمر سابق لأوانه، مضيفًا: "هناك عقد مع جروس نحترمه، هو طلب أن يتم الحديث عن تجديد التعاقد، لا يوجد لدينا مشكلة، لكن هذا الأمر سابق لأوانه".

ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي التونسي بملعب الأخير، ضمن إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وفي هذا السياق، قال رئيس الزمالك: "تم تجهيز طائرة خاصة للفريق، قمنا بتوفير الوقت والمجهود للاعبين، وهذا هو الزمالك الجديد".

وتابع رئيس الزمالك: "لدي ثقة كاملة في الجهاز الفني ومساعديه بقيادة جروس، وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى، وكذلك جميع اللاعبين، 90 دقيقة يجب أن تكونوا رجالا، وفي النهاية، إذا أراد الله البطولة للزمالك سيحدث، وأحب توجيه الشكر للشعب التونسي الشقيق".

وأكمل رئيس القلعة البيضاء: "أشكر فرجاني ساسي على ما يقدمه للفريق في تونس، لاعب راقٍ ومميز، وهو لاعب جيد، وإن شاء الله يعود قريبا للفريق، وأطالب الجماهير بتكثيف الدعوات للفريق، الجميع يقف خلف اللاعبين في تلك المباراة، هناك 50 مليون مشجع مصري و200 مليون عربي خلف الفريق".

وواصل رئيس الزمالك: "حاليا نحن في الجزء الأخير من الموسم، التأهل للنهائي في كأس الكونفيدرالية يعني التتويج في مصر، لدينا أيضا كأس مصر، وكذلك الدوري الممتاز".

وعن تجاهل ذكر ممدوح عباس، الرئيس السابق للنادي الأبيض، في الفيلم الوثائقي الخاص بتاريخ الزمالك، قال رئيس القلعة البيضاء: "المحكمة أثبتت أن ممدوح عباس قام بتزوير الانتخابات، وبالتالي هو لا يعتبر من رؤساء النادي، الذين يجوز ذكرهم في تاريخه".

ومن جهة أخرى، أكد رئيس القلعة البيضاء إطلاق قناة للزمالك في القريب العاجل، موضحًا أنها ستكون "قناة رياضية واجتماعية متنوعة"، وأنهى تصريحاته موجها الشكر لتركي آل الشيخ، على تحمل راتب جروس وبعض صفقات الفريق.