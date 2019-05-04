انت الان تتابع السبت الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يشهد اليوم السبت، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها عندما يحل ليفربول ضيفا صعبا على نظيره نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، حيث يحتاج رفاق الدولي المصري محمد صلاح إلى الفوز لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي متصدر البطولة، كما يواجه توتنهام نظيره بورنموث، أما في دوري أبطال إفريقيا فتقام مباراتان حاسمتان عندما يستضيف مازيمبي نظيره الترجي التونسي، ويحل الوداد المغربي ضيفًا على ماميلودي صن داونز. وفي ما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم:

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي x الترجي – الساعة الثالثة عصرًا. صن داونز x الوداد – الساعة الثالثة عصرًا. - الدوري الإنجليزي بورنموث x توتنهام هوتسبير – الساعة الواحدة والنصف ظهرًا. وست هام يونايتد x ساوثهامبتون – الساعة الرابعة عصرًا. وولفر هامبتون x فولهام –



صن داونز x الوداد – الساعة الثالثة عصرًا.

- الدوري الإنجليزيبورنموث x توتنهام هوتسبير – الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وست هام يونايتد x ساوثهامبتون – الساعة الرابعة عصرًا.

وولفر هامبتون x فولهام – الساعة الرابعة عصرًا.

كارديف سيتي x كريستال بالاس – الساعة السادسة والنصف مساءً.

نيوكاسل يونايتد x ليفربول – الساعة التاسعة إلا الربع مساءً.

- الدوري الإسبانيليفانتي x رايو فاليكانو – الساعة الواحدة ظهرًا.

إسبانيول x أتلتيكو مدريد – الساعة الرابعة والربع عصرًا.

ديبورتيفو ألافيس x ريال سوسييداد – الساعة السادسة والنصف مساءً.

سيلتا فيجو x

- الدوري الإيطاليأودينيزي x إنتر ميلان – الساعة الثامنة والنصف مساء.

دوري أبطال إفريقيامازيمبي x الترجي – الساعة الثالثة عصرًا.صن داونز x الوداد – الساعة الثالثة عصرًا.- الدوري الإنجليزيبورنموث x توتنهام هوتسبير – الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.وست هام يونايتد x ساوثهامبتون – الساعة الرابعة عصرًا.وولفر هامبتون x فولهام – الساعة الرابعة عصرًا.كارديف سيتي x كريستال بالاس – الساعة السادسة والنصف مساءً.نيوكاسل يونايتد x ليفربول – الساعة التاسعة إلا الربع مساءً.- الدوري الإسبانيليفانتي x رايو فاليكانو – الساعة الواحدة ظهرًا.إسبانيول x أتلتيكو مدريد – الساعة الرابعة والربع عصرًا.ديبورتيفو ألافيس x ريال سوسييداد – الساعة السادسة والنصف مساءً.سيلتا فيجو x برشلونة – الساعة التاسعة إلا الربع مساء.- الدوري الإيطاليأودينيزي x إنتر ميلان – الساعة الثامنة والنصف مساء.

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