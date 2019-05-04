شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق ليفربول بقيادة نجم هجومه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفًا على نيوكاسل، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ37 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتنقلها قناة beIN SPORTS HD 2.

ويسعى ليفربول للعودة إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا والتي يحتلها مانشستر سيتي برصيد 92 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الريدز، عندما يلتقي نيوكاسل يونايتد الذي احتل المركز الثامن عشر في الجدول في وقت قريب من شهر يناير، لكنه ضمّن بقائه في الدوري الممتاز قبل أسبوعين، بعد سلسلة رائعة من النتائج في آخر الموسم قادها المدرب رافائيل بينيتيز مدرب ليفربول السابق.

وقال المدير الفني يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي قبل المباراة في ميلوود: «أتوقع مباراة صعبة. من الواضح أن رافا ونيوكاسل شعروا أنهم ما زالوا يقاتلون من أجل البقاء في الدوري. منذ ذلك الحين حققوا نتائج رائعة وأصبحوا الآن في وضع مريح للغاية، وجدوا أسلوبًا مناسبًا للعب وبطريقة ثابتة».

وأضاف: «بعد أن لعبنا أمامهم وفاز ليفربول 4-0 على ملعب آنفيلد في البوكسينج داي، أعتقد أنهم غيروا طريقة اللعب إلى 5-4-1 وتمسكوا بها منذ ذلك الحين».