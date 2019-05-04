بيتانا يرسم للحكام السعوديين الطريق للمونديال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقت لجنة الحكام الرئيسة لكرة القدم برئاسة الدولي السابق خليل جلال أمس بطاقم التحكيم الأرجنتيني الذي أدار نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الأول بين التعاون والاتحاد، وانتهى بفوز الأول 2-1 وتتويجه باللقب. وهدف اللقاء الذي حضره عدد من الحكام السعوديين إلى تبادل ونقل الخبرات، خاصة أن الطاقم الأرجنتيني تقدمه حكم الساحة، العالمي نيستور بيتانا الذي قاد عددا من المباريات المهمة في بطولات عالمية، بينها مباراتا افتتاح وختام كأس العالم 2018 بروسيا.

وتحدث بيتانا خلال اللقاء عن أبرز المراحل التي عايشها في عالم التحكيم، وكيف كان طريق وصوله إلى كأس العالم، وبروزه حتى تتويجه بقيادة مباراتي الافتتاح والنهائي في كأس العالم 2018 بروسيا. كما أجاب بيتانا على أسئلة الحكام المتعددة، والتي صبت جميعها في كيفية تحضير الحكم للمباريات، وكذلك الحضور في كأس العالم.