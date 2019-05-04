كأس الملك يمنح التعاون واجهة داخلية وخارجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انهالت التهاني على إدارة نادي التعاون بمناسبة تتويجه بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه في النهائي أمس الأول على الاتحاد 2-1.

وقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التهنئة للتعاون، حيث نشر في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لقطات تسلم لاعبي الفريق الكأس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكتب قائلا «نبارك للتعاون الإنجاز الكبير بالتتويج بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.. لقد نجح في قلب تأخره لفوز مثير 2-1 على الاتحاد بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ألف مبروك للذئاب».

كما هنأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي فريق التعاون باللقب، وكتب «دوّن التعاون اسمه في سجل أبطال مسابقة كأس الملك، وذلك بإحرازه اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي على بطل الموسم الماضي الاتحاد 2-1 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض».

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أما الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فجاء فيه «التعاون يتوج بطلا لكأس الملك لأول مرة في تاريخه، أهلا بكم في دوري أبطال آسيا 2020».

وضمن التعاون المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علما أنه يحتل المركز الرابع برصيد 52 نقطة قبل جولتين على نهاية الدوري.

كما هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي التعاون باللقب وما حصده من هذا التتويج من حيث حصوله على جائزة مالية 10 ملايين ريال، وضمان المشاركة في كأس السوبر السعودي، والسوبر السعودي المصري.

المتوقع ما بعد اللقب