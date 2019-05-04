مذكرة تفاهم بين اتحاد القدم والعمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، مذكرة تعاون بين الاتحاد ممثلا بلجنة المسؤولية الاجتماعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية، أضواء العريفي.

وأكدت العريفي حرص الاتحاد السعودي على تفعيل دوره الكامل في المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في البرامج المجتمعية من خلال العمل مع مختلف لجان وإدارات المسؤولية الاجتماعية في القطاعين الحكومي والخاص، مبينة أن لجنة المسؤولية الاجتماعية تتطلع من خلال هذه الشراكة لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الوطن وشبابه وبناته.

أهداف المذكرة