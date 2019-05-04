ريبيري بين النصر وناديين عربيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض
قالت وسائل إعلام ألمانية إن لاعب بايرن ميونخ الألماني، الفرنسي فرانك ريبيري (36 سنة) سيغادر النادي البافاري بعد مسيرة حافلة امتدت إلى 12 عاما من العطاء، حقق خلالها عددا من الألقاب على مستوى دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني (البوندسليجا).
وقالت صحف من بينها Kicker الألمانية، إن علاقة اللاعب بالبايرن ستنتهي بنهاية عقده الاحترافي، مشيرة إلى أن ريبيري سيكمل مسيرته في الدوري القطري، فيما قالت صحيفة Paris united الفرنسية إن اللاعب سيغادر ألمانيا قطعا، وإن لديه عروضا من أندية سعودية وتحديدا النصر، بجانب عرضين من الدحيل والسد القطريين.
أما صحيفة Bild الألمانية الرياضية، فأشارت إلى احتمالية أن يختم فرانك ريبيري مسيرته الكروية مع ناديه السابق غلطة سراي التركي.
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