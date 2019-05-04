شكرا لقرائتكم إبراهيم عثمان يقرر تعين طارق زين مديرا فنيا لـ"الإسماعيلى B"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة، طارق زين بمنصب المدير الفنى لفريق "الإسماعيلى B " ويعاونه كل من أحمد فكرى الصغير وأحمد الجمل بجانب محمد اليمانى مدربا لحراس المرمى والعسقلانى شعيب مخططا للأحمال ومحمد محمود إدارى ومحمد مجدى أخصائى علاج طبيعى ومحمد سالمان منسق إدارى وذلك على أن يستمر الجهاز الفنى حتى نهاية الموسم الحالى.

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وتأتى فكرة تكوين هذا الفريق لإمداد الفريق الأول بلاعبين مميزين وعلاج النواقص لديهم، بالإضافة لاكساب الناشئين الخبرات الفنية تمهيدا للاعتماد عليهم ضمن صفوف الفريق الأول فى الفترات المقبلة.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلى، الاعتماد على الناشئين كمخزون استراتيجى داعم للفريق الأول فى حالة احتياج الفريق لجهودهم خاصة بعد تألقهم فى بطولات دورى الجمهورية وحصول فريق موليد 99 على بطولة الدورى و تألق عدد كبير من اللاعبين فى المراحل السنية الآخرى.