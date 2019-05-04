شكرا لقرائتكم طنطا يتقدم بعرض رسمى لضم مهاجم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي طنطا لضم محمد فخري لاعب القلعة الحمراء والمنتقل في الموسم قبل الماضي من نادي غزل المحلة ، حيث شمل العرض ضم اللاعب علي سبيل الاعارة لمدة موسم اوبيع بشكل نهائي لدعم صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري .
هذا فى الوقت الذى تقدم فيه نادي اف سي مصر الصاعد حديثا أيضا بعرض رسمي لضم اللاعب لدعم صفوفه الموسم المقبل ، وفى انتظار النهائي للنادي الاهلي.
ويعتبر فخري من ناشئي غزل المحلة مواليد 2001 وحصل النادي الاهلي علي خدماته مقابل مليون و700 الف جنيه دفعها لفلاحين منذ موسم ونصف قبل ان يطلب نادي طنطا ضم اللاعب سواء علي سبيل الاعارة او البيع النهائي.
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