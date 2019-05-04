شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يطلب ضم "فخرى" الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى طنطا فى مفاوضات رسمية مع النادى الأهلي لضم محمد فخرى لاعب القلعة الحمراء والمنتقل فى الموسم قبل الماضى من غزل المحلة.

وعرض طنطا ضم اللاعب، سواء على سبيل الإعارة لمدة موسم أو بشكل نهائى، لدعم صفوف الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.



وينتظر طنطا الموقف النهائى للنادى الأهلي من العرض الذى تقدم به لضم اللاعب فى ظل الأنباء التى تتردد عن تقدم نادى إف سى مصر بعرض رسمى لضم اللاعب من أجل دعم صفوفه فى الموسم المقبل.



يذكر أن محمد فخرى من ناشئى غزل المحلة مواليد 2001 وحصل النادي الأهلي على خدماته مقابل مليون و700 ألف جنيه لغزل المحلة منذ موسم ونصف، قبل أن يطلب نادى طنطا ضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.