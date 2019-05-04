شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..تريزيجيه..موهبة مصرية تتلألأ على الاراضى التركية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

استحق محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التواجد في التشكيلة المثالية للنسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي عن جدارة بعد المستوى المتميز الذى ظهر به نجم الفراعنة على الاراضى التركية .

ويقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها بمسابقة الدورى التركى، فيما تم اختياره أفضل لاعب أفريقى فى أوروبا من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن شهر مارس الماضى.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة أن ليون يسعى لضم تريزيجيه الذى يعد من أفضل نجوم المنتخب المصرى بجانب النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، مضيفة أن لاعب قاسم باشا كان مستهدفا من قبل مارسيليا فى الصيف الماضى.

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تريزيجيه بالبدلة



تريزيجيه لحظة عقد قرانه



تريزيجيه مع زوجته



تريزيجيه يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته



نجم قاسم باشا التركى