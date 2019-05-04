شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضاعف المكافآت لعبور النجم الساحلى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مضاعفة المكافأة الموجودة فى لائحة الفريق، لتحفيز اللاعبين من أجل تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب، بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ورفض رئيس القلعة البيضاء تحديد قيمة المكافأة حتى لا ينشغل اللاعبين بأمور مادية.

فيما أكد مرتضى منصور خلال جلسته مع لاعبى الزمالك على ضرورة اللعب بأعصاب هادئة خلال المباراة، مؤكدًا على ثقته فى قدرات اللاعبين على العودة من تونس بنتيجة إيجابية، وحجز بطاقة التأهل للنهائى الأفريقى، مشددًا على ضرورة ألا يخافوا من الحشود الجماهيرية التى سوف تُساند فريق النجم الساحلى فى الملعب الأولمبى بسوسة، خاصة أن الفريق يمتلك الكثير من العناصر الدولية التى سبق لها ولعبت تحت ضغوط جماهيرية فى الكثير من المباريات، محذرًا اللاعبين بعدم التعرض لحكم المباراة تجنبًا للتعرض للعقوبات خلال المباراة مما يؤثر على الفريق.