شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عثمان يعتمد تشكيل الجهاز الفنى لفريق ”الإسماعيلى B“ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى المشرف العام على قطاع الكرة، تكليف طارق زين بمنصب المدير الفنى لفريق (الإسماعيلى B) ويعاونه كل من أحمد فكرى الصغير وأحمد الجمل، بجانب محمد اليمانى مدربا لحراس المرمى والعسقلانى شعيب مخططا للأحمال ومحمد محمود إدارى ومحمد مجدى أخصائى علاج طبيعى ومحمد سالمان منسق إدارى على أن يستمر الجهاز الفنى حتى نهاية الموسم الحالى.

وتهدف فكرة تكوين هذا الفريق من أجل إمداد الفريق الأول باللاعبين المميزين من القطاع بجانب علاج النواقص لديهم، إضافة لإكساب الناشئين الخبرات الفنية تمهيدا للاعتماد عليهم ضمن صفوف الفريق الأول فى الفترات المقبلة.

ويتطلع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للاعتماد على الناشئين كمخزون استراتيجى داعم للفريق الأول فى حالة احتياج الفريق لجهودهم، خاصة بعد تألقهم فى بطولات دورى الجمهورية وحصول فريق موليد 99 على بطولة الدورى وتألق عدد كبير من اللاعبين فى المراحل السنية الأخرى.