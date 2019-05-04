رئيس الزمالك يتحدث عن: تجديد عقد جروس.. ورسالة للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الحديث عن تجديد تعاقد السويسري، كريستيان جروس، المدير الفني للفريق أمر سابق لأوانه.

ويستعد الزمالك لملاقاة النجم الساحلي التونسي بملعب الأخير، ضمن إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لقناة "المحور": "تم تجهيز طائرة خاصة للفريق قمنا بتوفير الوقت والمجهود للاعبين، وهذا هو الزمالك الجديد".

وتابع: "لدي ثقة كاملة بالجهاز الفني ومساعديه بقيادة جروس، وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى، وكذلك جميع اللاعبين".

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واستمر: "90 دقيقة يجب أن تكونوا رجال، وفي النهاية، إذا أراد الله البطولة للزمالك سيحدث، وأحب توجيه الشكر للشعب التونسي الشقيق".

وأكمل: "أشكر فرجاني ساسي على ما يقدمه للفريق في تونس، لاعب راقٍ ومميز، وهو لاعب جيد وإن شاء الله يعود قريبًا للفريق".

وصرح: "أطالب الجماهير بتكثيف الدعوات للفريق، الجميع يقف خلف اللاعبين في تلك المباراة، هناك 50 مليون مشجع مصري و200 مليون عربي خلف الفريق".

واختتم: "هناك عقد مع جروس نحترمه، هو طلب أن يتم الحديث عن تجديد التعاقد، لا يوجد لدينا مشكلة، لكن هذا الأمر سابق لأوانه، حاليا نحن في الجزء الأخير من الموسم، التأهل للنهائي في الكونفيدرالية يعني التتويج في مصر، لدينا أيضا كأس مصر، وكذلك الدوري".