محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا، لأبرز المباريات التي ستقام الأحد الموافق 5 مايو 2019 بمختلف البطولات. دوري أبطال أفريقيا مازيمبي × الترجي - الموعد 15:00 مساءً - القناة الناقلةbeIN SPORTS HD 1 . ماميلودي صن داونز × الوداد المغربي - الموعد 16:00 - القناة beIN SPORTS HD 4. Advertisements الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد × ليفربول - الموعد 20:45 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2. الدوري الإسباني سيلتا فيجو × برشلونة - الموعد 20:45 مساءً- القناة الناقلة beIN SPORTS HD 3.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباريات السبت.. ليفربول يواجه نيوكاسل..وصنداونز يصطدم بالوداد المغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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